Ночью в Мелитополе раздались громкие взрывы — мэр
Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)
Во временно оккупированном Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района в ночь на воскресенье, 28 августа, прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«В час ночи жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.