Ночью в Мелитополе раздались громкие взрывы — мэр

28 августа, 08:19
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Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района в ночь на воскресенье, 28 августа, прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В час ночи жители всех районов слышали громкие взрывы. Первый из них был такой силы, что в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка. Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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