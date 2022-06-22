В соцсетях сообщили об уничтожении арсенала РФ в Херсонской области — видео 22 июня, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Как сообщается, склад с боеприпасами находился в районе Киселевки (Фото:Оперативний ЗСУ)

В среду, 22 июня, в соцсетях появились сообщения об уничтожении склада с боеприпасами ВС РФ в Херсонской области.

В подтверждение были обнародованы фото и видео, на которых видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся с места удара.

По имеющимся данным, арсенал российских оккупантов находился в районе Киселевки Чернобаевской громады в около 15 километрах от Херсона.

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В то же время официальной информации об ударе от Генштаба ВСУ пока не поступало.

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