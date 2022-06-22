Войска РФ в панике: появилось видео артудара ВСУ глазами оккупантов

22 июня, 09:58
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В результате удара ВСУ по арсеналу оккупантов началась детонация боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

В результате удара ВСУ по арсеналу оккупантов началась детонация боеприпасов (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео удара украинской артиллерии по позициям российских войск глазами самих оккупантов.

По имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты 16 июня в районе Хрустального (Красный Луч) Луганской области, где находился склад ВС РФ с боеприпасами.

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Сами российские военные утверждают, что по их арсеналу попали из ракетного комплекса Точка-У.

Видео дня

В результате удара на складе началась детонация боеприпасов, а захватчики бросились в панике искать для себя хоть какое-то укрытие.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/1084903589075802
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Российские военные Точка-У Война России против Украины

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