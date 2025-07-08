«Сумщину мы удержали». РФ не сможет развернуть широкомасштабную операцию наступления на севере: как ВСУ мешают оккупантам — военный эксперт

8 июля, 14:02
Украинские военные на фронте (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинские военные на фронте (Фото: Генштаб ВСУ)

Как Вооруженным силам Украины удалось удержать Сумщину, несмотря на то, что ситуация там остается тяжелой, в эфире Radio NV рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

Павел Нарожный

основатель БО Реактивная почта, военный эксперт

Ситуация на Сумщине довольно тяжелая.

Враг смог продавить примерно пять-шесть километров от границы. Они смогли дойти до Юнаковки, но потом их отбросили.

