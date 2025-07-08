«Сумщину мы удержали». РФ не сможет развернуть широкомасштабную операцию наступления на севере: как ВСУ мешают оккупантам — военный эксперт
Украинские военные на фронте (Фото: Генштаб ВСУ)
Как Вооруженным силам Украины удалось удержать Сумщину, несмотря на то, что ситуация там остается тяжелой, в эфире Radio NV рассказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.
Павел Нарожный
Ситуация на Сумщине довольно тяжелая.
Враг смог продавить примерно пять-шесть километров от границы. Они смогли дойти до Юнаковки, но потом их отбросили.