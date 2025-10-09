«Будем выгребать на поле боя». Фриз рассказывает о рискованном шаге Шмыгаля и «позорном шоу» Безуглой

Народный депутат от Европейской солидарности, член комитета по нацбезопасности Ирина Фриз рассказала в интервью Radio NV , что это было за «шоу» от народного депутата Марьяны Безуглой , которая «два часа» пыталась попасть на заседание комитета по нацбезопасности, и что меняется в Минобороны при Денисе Шмыгале.

— Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины встретился с Василием Малюком, главой Службы безопасности Украины. Заслушали его доклад. Среди того, что происходило, мы увидели очень странный скандал. Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая сообщала о том, что во время этой встречи, которая проходила 8 октября, она два часа стучалась в дверь закрытого комитета по нацбезопасности. Из этого комитета народного депутата Марьяну Безуглую исключили. Я все-таки должен спросить о, может, комичной, может трагикомической детали этого заседания — о народном депутате Марьяне Безуглой. А что это было?

— Я думаю, что достигла она главного — она попала в новости практически во всех средствах массовой информации.

Она стучала в дверь? Да, она действительно стучалась в течение двух часов. Она мешала проводить доклад главе Службы безопасности Украины, потому что осуществлялся он во время звукового шума, который сопровождал этот доклад.

Вместе с тем, я уверена, что, кроме того, чтобы попасть в новостные ленты, комитет должен двигаться дальше. Члены комитета будут подавать соответствующее обращение на генерального прокурора относительно оценки подобных действий, которые препятствуют непосредственной деятельности народных депутатов и, более того, нарушают действующее законодательство, где говорится о том, каким образом осуществляется закрытое заседание комитетов.