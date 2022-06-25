Осуществлял доразведку объектов. ВСУ сбили вражеский беспилотник
Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)
Воздушные силы ВСУ утром 25 июня сбили российский беспилотник.
Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.
«Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование Центр сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10», — говорится в сообщении.
Отмечено, что вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым россияне наносили ракетные удары.
Такой же беспилотник был сбит и вчера, 24 июня.
Ночью РФ нанесла по территории Украины 48 ракетных ударов.
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