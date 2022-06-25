Осуществлял доразведку объектов. ВСУ сбили вражеский беспилотник

25 июня, 14:57
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Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Воздушные силы ВСУ утром 25 июня сбили российский беспилотник.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

«Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование Центр сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым россияне наносили ракетные удары.

Такой же беспилотник был сбит и вчера, 24 июня.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0QzXMcd1j8CtV4a1kXSaAkBb1jAMmHYdQHqk9Vgpkdrkmt5c57V91CtuTzq1Q9a5ql

Ночью РФ нанесла по территории Украины 48 ракетных ударов.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война России против Украины

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