Осуществлял доразведку объектов. ВСУ сбили вражеский беспилотник 25 июня, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Воздушные силы ВСУ утром 25 июня сбили российский беспилотник.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

«Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование Центр сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым россияне наносили ракетные удары.

Такой же беспилотник был сбит и вчера, 24 июня.

Ночью РФ нанесла по территории Украины 48 ракетных ударов.



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