В Запорожской области ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов — видео 20 августа, 14:30 ВСУ уничтожили редкую РЛС оккупантов Зоопарк-1 (Фото:Кадр видео ГУР МОУ)

В Запорожской области украинские военные уничтожили редкий радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны.

Также были уничтожены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

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В украинской разведке добавили, что «точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии».

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1 предназначен для разведки позиций вражеских огневых средств (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством над беспилотными летательными аппаратами.



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