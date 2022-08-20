В Запорожской области ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов — видео

20 августа, 14:30
ВСУ уничтожили редкую РЛС оккупантов Зоопарк-1 (Фото:Кадр видео ГУР МОУ)

ВСУ уничтожили редкую РЛС оккупантов Зоопарк-1 (Фото:Кадр видео ГУР МОУ)

В Запорожской области украинские военные уничтожили редкий радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны.

Также были уничтожены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

Видео дня

В украинской разведке добавили, что «точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии».

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1 предназначен для разведки позиций вражеских огневых средств (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством над беспилотными летательными аппаратами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область РЛС Зоопарк-1 Война России против Украины

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