Дерзкие и смелые. Появились впечатляющие видео, как Силы обороны врываются на позиции оккупантов 9 сентября, 10:28 Защитники Украины ворвались на позиции оккупантов на американских Humvee (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео с камер бойцов Сил обороны, на которых запечатлен дерзкий штурм одного из сел Харьковской области, находившигося под контролем российских оккупантов.

На них видно, что тактика украинских военных заключалась в стремительном прорыве техники с огнем на подавление прямо к позициям противника, за которым следовало десантирование пехоты и захват населенного пункта.

Видео дня

Судя по переговорам на видео, участие в штурме села принимали как украинские военные, так и бойцы Интернационального легиона, использовавшие американские бронеавтомобили M1151A1, более известные как Humvee.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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