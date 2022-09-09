Дерзкие и смелые. Появились впечатляющие видео, как Силы обороны врываются на позиции оккупантов

9 сентября, 10:28
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Защитники Украины ворвались на позиции оккупантов на американских Humvee (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

Защитники Украины ворвались на позиции оккупантов на американских Humvee (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео с камер бойцов Сил обороны, на которых запечатлен дерзкий штурм одного из сел Харьковской области, находившигося под контролем российских оккупантов.

На них видно, что тактика украинских военных заключалась в стремительном прорыве техники с огнем на подавление прямо к позициям противника, за которым следовало десантирование пехоты и захват населенного пункта.

Видео дня

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Судя по переговорам на видео, участие в штурме села принимали как украинские военные, так и бойцы Интернационального легиона, использовавшие американские бронеавтомобили M1151A1, более известные как Humvee.

https://twitter.com/markito0171/status/1567883911186743297
https://twitter.com/UAWeapons/status/1567901702958768131

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Украинские военные Контрнаступление Война России против Украины Интернациональный легион

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