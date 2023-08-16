«Мы позорно неэффективны». Меня раздражает лживая государственная пропаганда — Бутусов о «нежелании включать мозги» во время обороны Украины 16 августа, 20:29 NV Премиум Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Американский журнал Newsweek опубликовал материал о якобы «разногласиях» среди руководства Украины относительно стратегии контрнаступления и возможности изменений в военном командовании. В Минобороны заявили, что это нарративы российской пропаганды.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пояснил, что речь идет не о каких-то личностных конфликтах в военном командовании, а об отсутствующем адекватном подходе к военному управлению. «Мы позорно неэффективны», — констатировал он.

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Что именно и кому надо исправить, Бутусов рассказал в интервью Radio NV.

— Вы несколько раз отмечали важной проблемой то, что есть несколько вертикалей управления тем, что происходит на фронтах. Остается ли это проблемой?

— В целом у нас есть проблема управления. И эта проблема находится на самом высоком уровне. Но я бы не расставлял здесь акценты так, как это делают западные журналисты. Они подают ситуацию так, будто есть какие-то личностные споры, конфликты в военном командовании, которые влияют на ход боевых действий.

Я бы сказал, что проблема не в том, что у разных людей на высшем уровне есть разное видение. Это нормально. И конкуренция взглядов, подходов, особенно во время такой большой войны с большим количеством факторов, которые на нее влияют, — это нормально. Я не считаю это плохим.

Проблема у нас заключается в том, что там, где нужны скоординированные стратегические действия, где требуется сосредоточение всех усилий, ресурсов, правильное применение прежде всего людей для того, чтобы давать результат, где надо определять ответственного за результат, так вот этот ответственный за результат у нас не определяется, концентрация сил не делается.

У нас есть проблема того, что мы не строим правильно стратегию. А так… Какие конфликты? Когда верховный главнокомандующий что-то говорит, требует, дает приказ, то он выполняется. Это не личностная проблема.

У нас проблема того, что у нас отсутствует адекватный подход к военному управлению. Больше года в интервью вы мне задаете вопрос о линиях обороны, я об этом пишу. Это просто лучшая демонстрация несостоятельности и отсутствия единой стратегии на уровне высшего руководства.

Противник строит стратегические оборонительные линии, а Украина — нет. Это просто какой-то абсурд.

— Почему так происходит?