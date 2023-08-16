Newsweek написал о возможных «изменениях в военном командовании» Украины. Минобороны назвало это роспропагандой 16 августа, 13:43 Владимир Зеленский и Валерий Залужный и Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Американский журнал Newsweek издал материал, в котором заявил о якобы «разногласиях» среди руководства Украины относительно стратегии контрнаступления и возможности изменений в военном командовании. В Минобороны заявили, что это нарративы российской пропаганды.



Журналисты ссылаются в статье на анонимный «близкий к украинскому правительству источник». Сетуя на «медленное наступление», они утверждают, что это «активизировало стратегические дебаты на самом высоком уровне» и в Офисе президента якобы появились те, кто настроен против военного командования.

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В тексте сказано, что некоторые якобы хотят закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к осенне-зимнему российскому наступлению, а военные во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным — за то, чтобы двигаться дальше.

Как пишет Newsweek, на вопрос, могут ли результаты боевых действий ускорить изменения в украинском военном командовании, неназванный «собеседник» ответил: «Я не слышал ничего конкретного, но можно предположить нечто подобное».

В Министерстве обороны Украины отказались комментировать вбросы от «источников» журнала, заявив, что между военным и политическим руководством страны существует прямая связь.

«Ее задача — принятие решений в динамичных условиях сложившейся военной ситуации. Доверие к военному командованию является важной предпосылкой победы», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что разговоры о «внутренних разногласиях» — российская пропаганда, которую «настойчиво продвигают вражеские медиаресурсы».

РФ неоднократно запускала фейки о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Залужным и их «противостоянии». Последний раз это было перед ожиданием контрнаступления ВСУ весной. Также были вбросы о «спорах» по удерживанию Бахмута. Все информационные атаки опровергало министерство обороны и другие представители украинского руководства.