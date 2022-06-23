«Вредят ВСУ»: В Минобороны отреагировали на сообщения в соцсетях об успехах в Херсоне 23 июня, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/facebook.com)

В Министерстве обороны отреагировали на распространение в соцсетях информации об успешных действиях Вооруженны сил Украины в Херсоне.

Как написала у себя в Facebook заместительница министра обороны Анна Маляр, такие данные могут навредить украинским военным.

«Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте», — подчеркнула Маляр.

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Она объяснила, что речь идет о о сообщениях в соцсетях двух бывших и одного действующего нардепа, которые сообщили о том, какое оружие применяется на Херсонском направлении и о «занятых улицах Херсона».

«И этим вредят ВСУ. Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Дождитесь официальной информации от Генерального штаба», — отметила Маляр.

Она добавила, что в условиях военного времени информация сознательно подается с опозданием, что обусловлено военной целесообразностью во время проведения операций и мерами безопасности.

«Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит вред нашим Вооруженным Силам и затрудняет выполнение поставленных задач», — резюмировала она.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй в соцсетях сообщил со ссылкой на свои источники, что украинские военные уже заняли четыре улицы Херсона.



Фото: Facebook

После этого другой экс-нардеп Игорь Мосейчук написал в Telegram о том, что в Херсоне следует ждать «хороших новостей.



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