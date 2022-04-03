ВСУ восстановили контроль над Припятью и участком украинско-белорусской границы 3 апреля, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные контролируют Припять (Фото:ДШВ ВСУ/Facebook)

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ 3 апреля взяли под контроль город Припять и участок государственной границы Украины с Беларусью.

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Об этом сообщили в пресс-службе Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российские оккупанты покинули зону отчуждения, в настоящее время территорию Чернобыльской атомной электростанции контролируют ВСУ. Вскоре украинские военные приступят к разминированию территории Чернобыльской АЭС, так как после ухода российских войск с территории станции вдоль дорог остались сотни пустых ящиков от мин, отметил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

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«Полчаса назад (в 11:00 — ред.) набрал директор Чернобыльской АЭС и сообщил, что на площадку Чернобыльской АЭС вошли Вооруженные силы Украины. Сейчас они делают свои блокпосты, расставляют силы и собираются приступать к разминированию», — рассказал Крамаренко в Украинском медиацентре.

На данный момент площадь территории, которую нужно разминировать, и количество мин неизвестно. Впрочем, говорит Крамаренко, в зоне отчуждения уже имелись факты подрыва. Так, на вражеской мине подорвался сотрудник ЧАЭС. Также гибли животные, проживающие в зоне отчуждения.

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