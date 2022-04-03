39-й день войны — главное. В Буче 280 человек похоронили в братских могилах, Россия устно согласилась на предложения Украины 3 апреля, 06:58 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в освобожденной Буче Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Воскресенье, 3 апреля — 39-й день полномасштабной войны России против Украины. Украинские защитники полностью освободили Киевскую область, оккупанты отводят часть подразделений в Беларусь. По данным разведки США, они хотят сосредоточиться на попытках захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны.

06:00. Суспільне сообщает, что в Одессе слышны взрывы, над городом дым. Областная военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях во время сигналов тревоги и ждать официальной информации.

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05:52 Жителей Киевской области призвали пока не возвращаться в освобожденные города

Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала жителей Киевской области пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты:

«Враг оставил много мин и, к сожалению, есть трагические случаи подрывов на минах».

Руководитель гуманитарного штаба Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что на разминирование населенных пунктов после российских оккупантов нужно не менее десяти дней. Во всех освобожденных от россиян населенных пунктах до 06:00 вторника, 5 апреля, будет действовать комендантский час, чтобы специалисты могли оценить объем работ и навести там порядок.



04:13 Россия устно согласилась на предложения Украины, кроме вопроса Крыма — Арахамия

Глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона устно приняла предложения Украины, озвученные на переговорах в Стамбуле, кроме вопроса Крыма.

В эфире общенационального марафона вечером 2 апреля Арахамия сказал, что Россия «в принципе уже предоставила свой официальный ответ — они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официального подтверждения в письменном виде пока нет:

«Вчера [1 апреля] в режиме видеоконференции мы услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций, и дальше мы двигаемся больше с юридической точки зрения… Они тоже подтвердили нашу тезу, что драфты документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между президентами Украины и России», — рассказал Арахамия.

04:03 В Кривом Роге кафиры били Смерчами, повреждены частные дома и учебное заведение

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил детали обстрела в периметре города. Пострадали более десяти частных домов, учебное заведение.

03:39 В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс



В блокадном Мариуполе погиб 45-летний литовский режиссер Мантас Кведаравичюс. Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.

Кведаравичюс в 2016 году снял документальный фильм Мариуполис о жизни в на то время прифронтовом городе и войне на Донбассе. Мировая премьера фильма производства Литвы, Германии, Франции и Украины состоялась на Берлинском международном кинофестивале. В 2011-м режиссер создал документальный фильм Барзах о пытках и похищениях людей в Чечне.

03:20 Біля ЧАЕС ліквідували пожежі на площі понад 10 тисяч гектарів

Під час окупації зони відчуження біля ЧАЕС там горіли понад 10 тисяч гектарів місцевих лісів. Наразі зараз пожеж немає.

02:33 Шольц в феврале предлагал Зеленскому отказаться от НАТО — WSJ

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене 19 февраля якобы заявил, что Украина должна отказаться от курса в НАТО, — об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

После переговоров с российским диктатором Шольц встретился с Зеленским и сказал, что Украина должна отказаться от курса на членство в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкого договора о европейской безопасности. Документ якобы должны были подписать президент США Джо Байден и Путин, которые вместе бы гарантировали Украине безопасность.

В ответ Зеленский якобы сказал: нельзя верить, что Путин будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Вскоре после этого лидеры Европы и США провели видеопереговоры, и Макрон сказал Байдену, что он «последний, кто еще способен что-то сделать». Президент США согласился и попросил Макрона передать Путину послание, но тот отказался от саммита.

02:12 Оккупанты по просьбе Эрдогана обещают выпустить из Мариуполя иностранцев — росСМИ

Минобороны РФ сообщило, что кафиры обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Такое решение принял российский диктатор Владимир Путин по просьбе президента Турции Таипа Эрдогана.

01:42 РФ хочет до 9 мая объявить «победу» на востоке Украины — разведка США



Россия пересмотрела свою военную стратегию по Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины. Надеются взять регион до начала мая.

01:35 Оккупанты снизили интенсивность ракетных ударов — Генштаб

Генштаб опубликовал сводку по состоянию на 00:00 воскресенья, 3 апреля:

интенсивность ракетных ударов оккупантов и ударов высокоточным оружием по военным и гражданским объектам снизилась;

противник готовит дополнительные подразделения и планирует создать « добровольческие» батальоны из жителей временно оккупированных украинских территорий и наемников;

добровольческие» батальоны из жителей временно оккупированных украинских территорий и наемников; на Волынском направлении состояние и положение подразделений оккупационных войск и их союзников не изменились. Российские оккупанты продолжают выводить подразделения в Беларусь, минируя пути выдвижения и населенные пункты;

На Северском направлении враг вывел подразделения в россию и Беларусь, основные маршруты движения колонн — в направлении Гомельской и Могилевской областей. Кроме грузовиков, в колоннах замечены элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня и пусковые установки Искандер. Оккупанты стягивают технику на железнодорожные санкции и объекты с подводом путей, чтобы отправить ее на территорию россии;

оккупанты отводят в россию ( через Сумскую область) подразделения из состава 2-й общевойсковой армии центрального военного округа, которые действовали в направлении Броваров;

через Сумскую область) подразделения из состава 2-й общевойсковой армии центрального военного округа, которые действовали в направлении Броваров; на Слобожанском направлении враг продолжает частично блокировать Харьков, обстреливает жилые и промышленные районы города из артиллерийских систем. Интенсивность обстрелов снизилась, подразделения оккупантов перегруппировываются — вероятно, чтобы продолжить активные действия на Изюмском направлении. Россияне пытаются проводить разведку, используя беспилотники;

на Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на попытке захватить Рубежное, Попасную, подготовиться к наступлению на Северодонецк, получить контроль над Мариуполем и выйти к Угледару и Марьинке. Противник не достиг успеха;

Силы обороны Украины продолжают защищать страну, постепенно освобождают оккупированные территории, а российские оккупанты несут значительные потери.

00:50 ВСУ поразили восемь воздушных целей оккупантов в сутки

В субботу, 2 апреля, воздушные силы Украины поразили восемь воздушных целей. В частности, были сбиты два самолета и один вертолет оккупантов.

00:31 Украина не подпишет договор с правом вето России — Арахамия

Глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина не будет подписывать документ, где страна-агрессор сможет ветировать решение.

«Для нас это категорически неприемлемо. Вообще не нужно тогда обсуждать какие-либо гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент», — подчеркнул нардеп в своем Telegram-канале.

По словам Арахамии, российская делегация «слышит логику и понимает, что так не может быть». Сейчас Украина и Россия обсуждают другой формат — мирный договор с Россией, но гарантии безопасности от других стран.

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