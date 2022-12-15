Залужный не ответил, сдерживают ли союзники Украину от наступления на Крым 15 декабря, 15:36 Залужный рассказал, что нужно, чтобы дойти до границ Крыма (Фото:Головнокомандувач ЗС України /Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос, сдерживают ли союзники Украину от наступления на Крым.

«Я не могу ответить на вопрос, сдерживают они или нет. Я просто констатирую факты. Чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя», — сказал он в интервью The Economist.

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По словам Залужного, этого будет вполне достаточно, так как освобождение Мелитополя даст Украине полный огневой контроль сухопутного коридора в Крым.

«Из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку, теми же самыми HIMARS и так далее. Почему я говорю это вам? Потому что это из моего предыдущего объяснения о ресурсах. Я могу рассчитать исходя из поставленной задачи, какой ресурс нужен для наращивания боеспособности», — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

1 октября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий. По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам покинуть всю территорию Украины и назвал Крым «природным котлом».