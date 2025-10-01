После ада. Фотопортреты украинцев, которые прошли через российский плен и возвращаются к нормальной жизни

Фотографии соотечественников, которые пережили российский плен и наконец вернулись домой, — в проекте фотографа NV Саши Медведева и арт-директора Алексея Самоварова.

Михаил Чапля

Провел в плену 28 месяцев

Офицер Азова Михаил Чапля с позывным Южный посвятил военной службе 10 лет жизни. Весной 2015-го пошел служить в танковую разведку, потом был водителем БТР, а после полномасштабного вторжения защищал Мариуполь.

Из Азовстали он вышел одним из последних — 20 мая 2022 года. В плену пережил жестокие пытки и потерял 47 кг веса. «Меня держала мысль, — говорит Чапля, — что я все равно выйду и буду жить дальше, а они останутся в этом дерьме».

13 сентября 2024 года состоялся очередной обмен, домой приехали 49 пленных, среди них и Южный. В Украине его встретила жена. Ожидая мужа, она открыла во Львове кофейню Чапля Чарлі в его честь — это была их давняя совместная мечта.

После реабилитации азовец вернулся в свое подразделение и продолжает служить. Сейчас также проходит обучение по посттравматическому росту за рубежом, планирует в будущем работать в этой сфере с военными и ветеранами.

Михаил Чапля / Фото: Александр Медведев

Константин Миргородский и Анастасия Обертас

Провел в плену 26 месяцев, дома его ждала жена

В автобусе, которым освобожденные из плена украинцы возвращаются домой, один из истощенных мужчин затягивает во весь голос песню Украина. Побратимы тихо ему подпевают. Эти кадры после обмена, состоявшегося 31 мая 2024 года, облетели все медиа. Тем мужчиной с ясными глазами и сильным голосом был Константин Миргородский.

Еще во времена АТО он, профессиональный водолаз, сформировал с единомышленниками команду инструкторов, которые передавали свои знания желающим. Так появилась Школа военных водолазов, которая готовила специалистов для различных подразделений.

С началом большой войны Миргородский добровольно пошел защищать страну, однако в марте 2022 года на Киевщине его захватили оккупанты.

Теперь, по возвращении домой, больше всего он радуется времени, проведенному с женой. Долгие прогулки по лесу, отдых на реке, вкусные завтраки — таковы лучшие воспоминания супругов об ушедшем году.

«Настя очень правильно все организовала, чтобы привести меня снова в чувство», — с теплом говорит киевлянин о жене.

Сейчас Миргородский работает в фонде Вернись живым.

Константин Миргородский и Анастасия Обертас / Фото: Александр Медведев

Денис Черемисов

Провел в плену 37 месяцев

24-летний Денис Черемисов стал военным пять лет назад — тогда он подписал контракт на прохождение службы как морской пехотинец. Еще во времена АТО юный морпех был на передовой, а большую войну встретил в селе Павлополь Донецкой области, и впоследствии на 47 дней он стал защитником Мариуполя с базой на территории металлургического комбината имени Ильича.

14 апреля 2022 года Черемисов попал в плен, и началась самая страшная часть его жизни: он побывал в бараках в Сартане, в колонии в Еленовке, был в следственном изоляторе в Ряжске (Рязанская область), после чего попал в исправительную колонию в Мордовии.

6 мая 2025-го после очередного обмена пленными он наконец ступил на украинскую землю.

А потом произошло ключевое событие после возвращения — Черемисов встретился с матерью.

«Я просил ее, чтобы не плакала, — вспоминает украинец, — но мама сказала, что это уже последние слезы за эти три года».

Рассказывая о плене, он подчеркивает, что для него это все прошлое, а живет он будущим и после окончания реабилитации планирует вернуться на военную службу, подписав новый контракт.

Денис Черемисов / Фото: Александр Медведев

Александра Крученко

Провела в плену пять месяцев

В 2016 году тогда еще 19-летняя Александра Крученко подписала контракт с Государственной пограничной службой Украины и стала медиком в пограничном отряде родной Сумщины. Не прошло и пяти месяцев, как она уже была фельдшером Донецкого пограничного отряда в зоне АТО.

Начало большой войны пограничница встретила в Мариупольском морском торговом порту. Затем принимала участие в обороне города, а также вытаскивала пули и бинтовала раненых сначала на территории Азовмаша, а со временем — Азовстали.

17 мая, выполняя приказ высшего военного руководства страны, как и остальные защитники легендарного предприятия, оставила его и попала в российский ад. Сначала ее удерживали в печально известной колонии Еленовка. А дальше были следственные изоляторы Борисоглебска (Воронежская область) и Таганрога (Ростовская область).

В Украину Крученко вернулась 17 октября 2022-го в результате первого полностью женского обмена пленными. Тогда вместе с ней домой попали еще 107 украинок — и гражданских, и военных.

После курса реабилитации пограничница вернулась на службу, которая началась девять лет назад.

Александра Крученко / Фото: Александр Медведев

Владислав Андрианов и Марьяна Чечелюк

Он провел в плену 29 месяцев, она — 25

«Я до сих пор ищу ту, прежнюю Марьяну» — так рассказывает о своей жизни после российского плена 25-летняя Марьяна Чечелюк родом из Мариуполя.

До начала большой войны она работала следователем Нацполиции, а 1 мая 2022 года попала в плен. Тогда Чечелюк вместе с младшей сестрой пыталась выехать из окруженного врагом родного города через зеленый коридор, но не прошла так называемую фильтрацию. Ее возлюбленный Владислав Андрианов, боец полка Азов с позывным Белый, покинул Азовсталь 19 мая вместе с побратимами по приказу военного руководства страны.

В Украину пара вернулась порознь: Чечелюк обменяли 31 мая 2024 года, Андрианова — 18 октября 2024-го. Сейчас азовец проходит реабилитацию и еще не приступил к военной службе. А Чечелюк уволили из Нацполиции по состоянию здоровья после перенесенных в плену издевательств.

«Нам пришлось снова учиться жить», — говорит Андрианов.

Пока что пара не строит далеко идущих планов, но оба мечтают открыть собственный приют для животных.

Владислав Андрианов и Марьяна Чечелюк / Фото: Александр Медведев

Андрей Родионов

Провел в плену 13 месяцев

До большой войны Андрей Родионов работал на предприятии в Донецке столяром. А когда в 2014-м по востоку Украины покатилась волна сепаратизма, он вместе с семьей спешно выехал из родного города и поселился в пристоличном регионе.

Полномасштабное вторжение Родионов встретил в селе Шпитьки и почти сразу остался без жилья: во время вражеского артобстрела сгорел арендованный дом. Тогда он эвакуировал семью в Полтаву, а сам 13 марта 2022-го ушел на войну.

Сначала служил разведчиком-гранатометчиком в егерской бригаде ВСУ, а затем по состоянию здоровья был переведен в одну из бригад Теробороны. В июне 2024-го на покровском направлении Родионов вместе с побратимами попал в окружение. Сутки пытался выйти к своим и в конце концов в одиночку зашел на 1 км вглубь оккупированной территории, где попал в плен.

Что такое российская жестокость, он узнал в Кировской исправительной колонии, куда его отправили сразу, а потом все продолжилось в следственном изоляторе в Орске Оренбургской области.

В Украину Родионов вернулся во время обмена пленными через год — 23 июля этого года.

Сейчас он проходит курс реабилитации, а о далеко идущих планах говорит сдержанно. Впрочем, отмечает, что хотел бы вернуться в армию, но сначала побыть с семьей, ведь за это время у него вырос сын.

Андрей Родионов / Фото: Александр Медведев

