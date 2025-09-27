TM «DOMINO» Антона Шухнина входит в ТОП украинского ритейла, который специализируется на лакшери одежде. Магазины под этой торговой маркой работают в разных украинских городах. Сам бизнесмен пережил покушение на жизнь, которое было совершено на него из-за сотрудничества с ГУР МОУ. Об истории бизнеса, за которой стоят борьба за выживание в войне, угроза оккупации, разведка, волонтерство и дерзкие инициативы по помощи ВСУ, рассказывает Антон Шухнин.

— Антон, месяц назад Вы предложили украинскому бизнесу направить на помощь ВСУ все заработанные средства в праздники ко Дню Независимости. Как это приняли коллеги?

— Украинский бизнес сильный во всем. Он умеет выживать и, конечно, конкурировать. Конкуренция в полезных вещах — это хорошо. Да, были заголовки: «Антон Шухнин, владелец TM „DOMINO“ обратился к бизнесу поделиться выручкой ради ВСУ». Звучало провокативно, но это помогло привлечь внимание, не только коллег, но и посетителей. Они делали покупки в рамках флешмоба.

Фото: TM «DOMINO»

«Если моя дерзкая инициатива поможет ВСУ, я буду только рад»

— Вам не кажется, что общество устало от войны и это влияет на вовлеченность людей в подобные инициативы?

— Все устали. Но, несмотря на общую усталость от войны, у общества остается глубокая эмпатия. Конечно, сборы идут не так, как в первые месяцы войны, и, чтоб саккумулировать средства, нужно прибегать к нестандартным, иногда провокативным шагам. Однако, если мне удалось кого-то задеть с несколько навязчивым или немного нахальным предложением отдать деньги на ВСУ и это сработало, я рад.

— Как Шухнин и «Домино» потратили заработанное в рамках флешмоба?

— Приобрели и передали внедорожники разведчикам из ГУР МОУ. Ребята Буданова стали еще более мобильными. Вообще, как говорят ребята, машины на передовой — это расходный материал. На них специально охотятся вражеские дроны, они довольно быстро выходят из строя и нужны новые. Поэтому будем помогать с машинами и дальше. Вот на днях передали очередной автомобиль. Также разведчикам ГУР, но другого подразделения — «спецподразделения Тимура». Помощь военным — это не разовая акция. Мы поддерживаем ВСУ с начала войны. Но в этот раз попробовали несколько иной подход.

Фото: TM «DOMINO»

«Заработал — задонать. Но не останавливайся, потому что равнодушие убивает»

— Несколько необычно видеть, как, с одной стороны, Ваши магазины продают лакшери одежду мировых брендов, а с другой — Вы, который ездите по стране к разведчикам или ВСУ с техникой, авто или еще чем-то.

— То есть я должен быть в таблоидах, а не где-то на востоке ребят поддерживать?

— Ну, как-то так…

— Слушайте, я в войне живу немного дольше, чем с 2022 года. Она застала меня в Донецке еще в 2014-м. Тогда пришлось бросить почти все. Потерять почти все. Это даже не столько о материальном, хотя и об этом тоже. Это о большой части своей жизни, которую из тебя вырывают. Ты становишься в Донецке чужим. И едешь в Киев. Начинать с нуля то, над чем так тяжело работал. И должен быть благодарен судьбе за то, что вообще выжил. Ехать еще куда-нибудь? Нет, спасибо. Хотя как отец троих детей у меня была такая возможность.

Наши дети тоже с нами. Хотя мы могли увезти их за границу, дать иностранное образование. Но решили, что должны остаться тут. Потому что это наша страна. И мы связываем свою жизнь только с ней.

Мы должны быть благодарны Силам обороны Украины, что живем не в оккупации или плену. Поэтому помощь защитникам считаю нормой. Заработал — задонать. Заработал больше — помоги больше. Но не останавливайся. Потому что равнодушие убивает. Я не хочу, чтобы в Киеве или в других городах страны повторилась история тысяч украинцев. Моих земляков с Донбасса, друзей из Крыма и Луганской области, других регионов.

— Вы основали программу помощи переселенцам?

— Да. Потому что когда ты в чужом городе и у тебя нет ничего, это непросто. Считаю, государство могло бы больше внимания уделять внутренне перемещенным лицам. Я понимаю, что сейчас огромная физическая нагрузка на бюджет из-за войны, но 10 лет назад такой нагрузки не было, а переселенцы были предоставлены сами себе. Мы помогаем в том числе и потому, что это мои земляки. Как отец троих детей я понимаю, что семьям с детьми остаться без жилья — особенно тяжело. Поэтому стараемся помогать таким семьям в первую очередь.

Фото: TM «DOMINO»

— В этом году Вы помогли им собрать детей в школу?

— Да, накануне 1 сентября мы приехали в общежития, где сейчас живут такие семьи, и привезли детям рюкзаки, тетради, карандаши — одним словом, все, что будет нужно им в школе. В самом начале полномасштабного вторжения мы развозили гуманитарную помощь: продукты, вещи первой необходимости. Доставляли это на наших корпоративных автомобилях пенсионерам, детям, эвакуированным из зон боевых действий. Охватывали Киев и область, а также Одессу. Сейчас помогаем также детским домам, раненым, которые к нам обращаются. То есть по мере своих возможностей мы стараемся помогать.

«Надо везти деньги в свою страну, а не из нее»

— Сейчас все больше украинского бизнеса релоцируется. Как Вы относитесь к переезду на Запад страны или вообще в Европу?

— Каждая история — индивидуальна. В целом, как явление, считаю более удачной именно экспансию украинского бизнеса в другие страны. Есть целые отрасли, которые в войну расширились до уровня ЕС, юридически и налогово не покидая Украину. Если говорить о ВПК, то много наших производителей дронов сменили локацию на Евросоюз, а если говорить о другом бизнесе, то, например, украинские компании, занимающиеся почтовыми перевозками, уже работают во многих странах Европы. Я сторонник того, что нужно везти деньги в свою страну, а не из нее.

— А вы сами не думали релоцировать «Домино» в Евросоюз?

— Покидать страну? Нет! Мы не уезжали из Киева даже в первые, самые страшные месяцы войны. Как и все, уже почти четыре года просыпаемся под звуки сирен. Во время обстрелов спускаемся с детьми в укрытие. А утром, как и все, идем на работу, а старшие дети — в школу. Я не буду убегать. Мы видим свое будущее здесь. Поэтому решили остаться в Киеве и помогать нашим защитникам и людям, пострадавшим от войны.

Как говорил известный психолог Франкл, который пережил нацистские концлагеря: первыми гибнут те, кто надеялся на скорое завершение страданий, потом те, кто впал в отчаяние. Выживали только те, кто просто делал свою работу. Вот и мы делаем свою работу.

Фото: TM «DOMINO»

— На многих мероприятиях рядом с вами — ваша жена. И на профессиональных, и на волонтерских или меценатских.

— Да, мы с женой вместе уже более 10 лет. Мы вместе пережили все вызовы, которые принесла война. Жена — моя самая большая поддержка. Мы вместе работаем, вместе принимаем решения. Она активно приобщается также ко всем социальным проектам. Это партнерство, которое делает нас сильнее.

— Вы вместе воспитываете троих детей. Как Вы приобщаетесь к их воспитанию как отец?

— Двое наших детей уже ходят в школу. А младший только научился ходить. Я стараюсь уделять детям как можно больше внимания, хотя времени не всегда хватает. Но вечера мы обычно проводим вместе. Разговариваем о том, что произошло за день, слушаем их детские истории, идеи, мечты. Мы с женой поддерживаем их, помогаем справляться с трудностями войны, учим верить в себя и любить страну, в которой мы живем. Я воспитываю достойных украинцев. Надеюсь, мне это неплохо удается.

— Недавно в СМИ была информационная атака на вас. В частности, попытка привязать вас и «Домино» к компаниям с таким или подобным названием, которые сейчас работают в россии или на оккупированных территориях…

— Чем больше автомобилей, техники и другой помощи будут получать от нас разведчики ГУР или ребята из ВСУ, тем больше таких статей будет на сливных бачках. Считаю, это знак хорошего качества. Оценка наших усилий. Россияне и зависимые от них бизнесы, которые работают против Украины, старательно пытаются уничтожить украинские бизнесы, лишить возможности направлять прибыль на помощь армии. Нам свое делать.

Российская пропаганда работает по геббельсовским лекалам: чем ужаснее ложь, тем скорее в нее верят. «Кто там у нас ВСУ помогает, Шухнин? Откуда он? Из Донецка? Пишите, что ведет бизнес в россии, Крыму и ОРДЛО». Дальше немного текста, чудеса фотошопа, немного искусственного интеллекта и фейк за три копейки уже ставит какая-то помойка. Как там у Булгакова? «Не читайте с утра советских газет».

Мы не имеем никакого отношения к бизнесу на оккупированных территориях. Магазинов с нашим брендом DOMINO там не было. Как и в россии. Но сейчас, после захвата россией Крыма и части Донбасса, у Украины нет рычагов влияния на те территории. Поэтому там вполне могут появляться компании-клоны, которые пользуются нашим названием или стилистикой бренда, не имея к нам никакого отношения. Это как «Макдональдс» в россии превратили в «Вкусно и точка», скопировав брендирование. Также не исключаю, что на обычном когда-то месте в Донецке, где до войны работал магазин «Домино», до сих пор не сняли вывески. Это хороший знак: значит, Украина туда вернется.

— «Домино» ведет еще и просветительскую деятельность. Вы всегда уделяли большое внимание популяризации современных тенденций мировой моды. Ведете ли эту работу сейчас?

— Да, мы продолжаем рассказывать о мировых тенденциях, адаптируем их для украинского рынка, делимся знаниями с клиентами. Считаю, что это тоже своеобразная поддержка — вдохновлять, помогает не потерять вкус к жизни, даже в трудные времена. И важно также продемонстрировать миру, что Украина остается частью глобальной fashion-индустрии, что мы продолжаем жить и развиваться.