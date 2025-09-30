Несмотря на вызовы, автомобильный рынок Украины переживает настоящую цифровую трансформацию. Бренд Range Rover предлагает инновационное решение для клиентов. Теперь приобретение премиум-автомобиля стало еще проще благодаря новому сервису онлайн-резервирования, позволяющему забронировать желаемый Range Rover, Defender или Discovery всего за несколько минут, не выходя из дома.

Реклама

Новое авто — в несколько кликов

Современным покупателям премиум-автомобилей важны не только качество и статус, но и легкость процесса приобретения. Понимая это, Range Rover в Украине ввел удобную опцию онлайн-резервирования авто на официальном сайте. Сервис доступен и для брендов Defender и Discovery. Этот шаг отражает готовность брендов соответствовать ожиданиям клиентов в диджитал-эпоху и делает процесс выбора и приобретения автомобиля максимально комфортным.

Новый сервис доступен в двух форматах: в сток-локаторе для автомобилей, которые уже есть в наличии в Украине, и в конфигураторе для заказа кастомизированных автомобилей с производства.

Фото: Range Rover

Простота и скорость в каждом шаге

Процесс резервирования прост и занимает всего несколько минут. Будущие владельцы могут детально ознакомиться с доступными моделями, их техническими характеристиками и функционалом непосредственно со своего мобильного девайса или компьютера.

В разделе «Новые авто в наличии» — модели, которые уже находятся в Украине и закреплены за конкретными дилерскими центрами. После нажатия кнопки «Зарезервировать» вы пройдете три интуитивно понятных шага: подтверждаете способ оплаты, по желанию предоставляете информацию о текущем автомобиле для участия в программе Trade-in и выбираете удобное время визита в дилерский центр. Бронирование авто фиксируется на 15 минут.

Особое внимание уделено защите от дублирования заказов: в течение 15 минут, отведенных на оформление, выбранный автомобиль временно исчезает из публичного доступа для других пользователей. Все этапы сопровождаются понятными подсказками. После завершения вы получите подтверждение бронирования на экране и по электронной почте.

Фото: Range Rover

С финансами все прозрачно

Одно из ключевых преимуществ нового сервиса — его финансовая прозрачность и отсутствие скрытых расходов. Сумма резерва составляет фиксированные 25 тысяч гривен. В случае успешного приобретения они полностью зачисляются в стоимость автомобиля. Если вы передумаете, вся сумма вернется в полном объеме без каких-либо удержаний. Процедура максимально прозрачна и лишена рисков для покупателя, поэтому на вас — никаких дополнительных финансовых обязательств.

Безопасность финансовых операций обеспечивается использованием проверенной платежной системы LiqPay с поддержкой современных методов оплаты GooglePay и ApplePay. Вы сможете выбрать самый удобный способ осуществления платежа, при этом ваши персональные данные максимально защищены.

Гибкие условия бронирования

Резервирование действует в течение 72 часов для автомобилей в наличии. Так что, у вас будет достаточно времени, чтобы согласовать все детали и подписать договор купли-продажи. Для автомобилей, заказанных через конфигуратор с производства, срок бронирования составляет пять дней, что учитывает особенности процесса индивидуального заказа.

Условия бронирования зафиксированы в онлайн-доступе — прозрачно и юридически четко. Благодаря этому вы всегда можете ознакомиться со всеми нюансами процедуры.

Фото: Range Rover

Поддержка программы Trade-in

Новый функционал органично интегрирован с программой Trade-in, что делает процесс обновления вашего автопарка еще более удобным. Например, вы заполняете форму с базовыми данными о текущем автомобиле, который планируете передать по программе. Тогда его стоимость будет учтена в финальной стоимости нового автомобиля.

Расширенные возможности конфигуратора

Кстати, при онлайн-резервировании через конфигуратор у вас будет больше опций. Кроме наличной оплаты, доступны варианты финансирования со встроенным финансовым калькулятором, что позволяет рассчитать оптимальные условия кредитования еще до начала взаимодействия с дилером. Это экономит время и позволяет вам заранее спланировать свои финансовые возможности.

Фото: Range Rover

Шаг в будущее к выбору авто

Внедрение онлайн-резервирования является не просто новой функцией, а важным шагом в цифровой трансформации брендов Range Rover, Defender и Discovery в Украине. Это решение соответствует новым стандартам взаимодействия с будущими владельцами и демонстрирует готовность брендов адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка.

Сервис позволяет забронировать автомобиль за несколько минут без визита в дилерский центр, гарантирует наличие выбранной модели и существенно экономит время и ресурсы клиентов. Это особенно ценно в условиях современного ритма жизни, когда время — один из самых дорогих ресурсов.

Фото: Range Rover

Будущее уже сегодня

Онлайн-резервирование автомобилей Range Rover, Defender и Discovery в Украине — это пример того, как традиционные премиальные бренды успешно адаптируются к цифровой эпохе, не теряя при этом своей эксклюзивности и высоких стандартов сервиса. Новые возможности делают приобретение премиум-автомобиля максимально удобным, прозрачным и безопасным, открывая новую эру во взаимодействии брендов со своими клиентами.