Возле Мариуполя партизаны подожгли поле, огонь перебросился на базу россиян — советник мэра

1 августа, 19:20
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Партизаны подожгли поле с зерном вблизи Мариуполя, чтобы оккупанты не успели его украсть. Огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Очередное подожженное поле с украинским зерном. Пожар перекинулся на ремонтную базу, расположенную на окраине поселка Безыменное. На территории базы оккупанты ремонтируют и окрашивают тяжелую военную технику. В итоге либо из-за детонации БК, либо из-за топлива отремонтированный танк воспламенился и пошел за крейсером Москва», — рассказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=mCX33bjci0E

По словам чиновника, МЧС России сейчас пытается погасить пожар, чтобы спасти другую военную технику.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Партизаны Война России против Украины

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