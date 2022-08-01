Движется в сторону Запорожья. В Мариуполе заметили большую колонну военной техники РФ — советник мэра
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во временно оккупированном Мариуполе заметили движение большой колонны военной техники РФ. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
«Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14:45 по проспекту Никопольскому в сторону выезда на Запорожье», — написал он в Telegram.
Он добавил, что оккупанты перевозили в основном понтонные переправы. Техника была отмечена символом V.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.
В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.