Движется в сторону Запорожья. В Мариуполе заметили большую колонну военной техники РФ — советник мэра

1 августа, 18:22
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе заметили движение большой колонны военной техники РФ. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14:45 по проспекту Никопольскому в сторону выезда на Запорожье», — написал он в Telegram.

Он добавил, что оккупанты перевозили в основном понтонные переправы. Техника была отмечена символом V.

Видео дня
Читайте также:
Анна Маляр
Анна Маляр
Пять тезисов о России и ее преступлениях

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

https://www.youtube.com/embed/mCX33bjci0E
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Войска РФ Российская техника

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

1 августа, 10:57
Мнения
Марк Леонард
директор Европейского совета по международным отношениям
Совсем другая позиция. Как в Китае оценивают войну в Украине

Там, где мы видим героическую самозащиту основанного на правилах порядка, другие наблюдают последний вздох западной гегемонии в мире, быстро становящемся многополярным

1 августа, 09:40
Мнения
Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
31 июля, 11:20
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X