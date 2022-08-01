Движется в сторону Запорожья. В Мариуполе заметили большую колонну военной техники РФ — советник мэра 1 августа, 18:22 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе заметили движение большой колонны военной техники РФ. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Фиксируем большое движение военной инженерной техники и живой силы в 14:45 по проспекту Никопольскому в сторону выезда на Запорожье», — написал он в Telegram.

Он добавил, что оккупанты перевозили в основном понтонные переправы. Техника была отмечена символом V.

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Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

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