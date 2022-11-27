Тысячи выстрелов артиллерии. День войны в Украине равен месяцу в Афганистане — NYT 27 ноября, 00:21 Оружие НАТО (Фото:CC)

Украина производит тысячи выстрелов из артиллерии в день, обороняясь от российских захватчиков. В то же время силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки.

Об этом сообщает The New York Times.



По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии в Украине ошеломляет. В Афганистане силы Североатлантического альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны.

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Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и отчаянно нуждаться в системах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства.

«День в Украине — это месяц или больше в Афганистане», — сказала эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд.