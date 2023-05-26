Украина на сегодня является самой заминированной страной в мире — координатор системы ООН 26 мая, 15:21 Саперы проводят работы по разминированию возле Благодатного Николаевской области, 10 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Украина на сегодня является самой заминированной страной в мире, заявила на 15-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

Она отметила, что ООН участвует в гуманитарном разминировании в Украине, которое позволит фермерам возобновить деятельность в прифронтовых регионах.

«Начались работы по гуманитарному разминированию. Украина сейчас является наиболее загрязненной страной в мире в плане заминирования. И пока мы не сможем определить все сельскохозяйственные угодья как безопасные, конечно, фермеры не смогут вернуться к своей работе», — сказала Браун.

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Дениз Браун отметила, что основное внимание представителей ООН в Украине сосредоточено на работе в прифронтовых и на деоккупированных территориях.

«Наша главная работа — предоставление громадам на линии 20 км от линии фронта практической помощи. Мы проводим оперативную оценку ситуации, измеряем уровень разрушений. И отчет ООН документирует террор, лишения и страдания людей, а также выносливость, проявляемую людьми», — добавила она.

Постоянный координатор системы ООН в Украине также отметила, что организация предоставила Украине беспрецедентную помощь.

«Относительно полученных денег — это самая большая гуманитарная акция, которую мы когда-либо предоставляли. 3,7 млрд долларов в 2022 году были выделены для 17 млн украинцев, которые находятся внутри страны. Кроме того, тех, кто оставил Украину, также поддерживают за рубежом. Соответствующая помощь включает деньги, продукты, воду, укрытие, медицинские и санитарные средства», — уточнила Дениз Браун.

Она сообщила, что для обеспечения надлежащего уровня поддержки украинцам был кратно увеличен штат организации: «Если раньше у нас работало где-то 200 человек, то сейчас — почти 3 тысячи, и 60% из них — это украинцы. То есть украинцы — это ООН, а ООН — это Украина».

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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