Украина победит, но война может быть длительной, у нас еще будут болезненные потери — Резников 22 августа, 13:54 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина победит в развязанной Россией войне, но боевые действия могут продолжаться долго и с болезненными потерями для украинской стороны, спрогнозировал министр обороны Алексей Резников.

Такое заявление он сделал во время выступления на VI Международном ветеранском форуме.

«У нас сильный коварный враг, и война может быть длительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери. И чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы — это получить оружие», — подчеркнул министр.

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Резников сказал, что победа Украины означает не просто освобождение территорий — нужно сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться.

По его словам, это очень сложная задача: «Многие в мире пока считают, что это невозможно, однако украинцы уже доказали, что у них другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим».

Резников отметил, что в прошлом году, чтобы выстоять, Украине нужно было получить оружие, ведь без этого армия «просто закончилась бы за несколько месяцев». А сейчас и на будущее, по его словам, ключом к украинской победе является «то, что чувствуют люди» — это единство и готовность сражаться.

Резников также назвал наибольшей опасностью то, что общество может отдаляться от военных.

«Через некоторое время у каждого среди близких будут ветераны, поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет большое значение. Главное, чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и чувствовал две вещи: этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я, я буду на его месте и то, что он или она выиграли для меня время», — сказал Резников.