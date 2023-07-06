Война может длиться 20−30 лет — руководитель фонда Повернись живим 6 июля, 13:33 Украинский военный стреляет по оккупантам из САУ Богдана неподалеку от Бахмута, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью Radio NV предположил, что война в Украине может длиться 20−30 лет.

Об этом Чмут сказал, комментируя в эфире Radio NV изменение отношения к войне среди украинских чиновников после битвы за Киев.

«Когда была битва за Киев, все очень хотели помогать армии, все делали все. Как только битва за Киев закончилась, где-то с июня [2022 года] все постепенно начали забывать и делать вид, что это как когда-то АТО, потом ООС, где-то там, далеко. И тут все ок, можно возвращаться к привычной, обыденной, старой бюрократической жизни», — рассказал руководитель фонда Повернись живим.

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Он отметил, что украинцы еще не победили в войне, хотя и много для этого сделали и «все может еще немножко измениться».

«Война может длиться не две-три недели или два-три месяца, а 20−30 лет. И есть примеры в мире, когда война делит страну пополам и так поколениями находится в состоянии незавершенной войны. Мы тоже можем оказаться в этой ловушке. И наша задача — не оттягивать это все на 20 лет. Потому что вдолгую мы не факт, что выиграем, с нашим населением, с нашей проблемой миграции и рождаемости сейчас, заминированности территории», — считает Чмут.

В конце июня главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что во время наступления Вооруженным силам Украины удается далеко не все и оснований для скорого окончания войны нет.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил Radio NV, что Путин готов «выигрывать вдолгую» и воевать годы.

Британский политолог, лектор и автор работ на темы международной преступности и российских вопросов безопасности Марк Галеотти в интервью NV заявлял, что война России против Украины похожа на длительную. Он объяснил это тем, что не считает, что Украина сможет освободить все свои территории в этом году, по его мнению, на это нужно от 18 до 24 месяцев. Однако даже после этого Путин может продолжать войну, и политолог считает, что достичь настоящего мира, пока он будет находиться в Кремле, будет сложно.

