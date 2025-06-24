В ночь на 24 июня в Украине наблюдается активное перемещение вражеских ударных беспилотников. Ряд групп БпЛА движется в сторону столицы, а также южных регионов страны.

05:12 Отбой тревоги по областям.

03:17 На Сумщине в результате атаки РФ предварительно три человека погибли, среди них 8-летний мальчик, сообщил начальник ОГА Олег Григоров. Еще трех человек достали из-под завалов, все госпитализированы.

03:10 В Харькове зафиксировано два попадания российских БпЛА, в частности в гражданское предприятие

Согласно оперативной информации Воздушных сил ВСУ, один из беспилотников зафиксирован на юго-востоке Черниговской области с курсом в направлении Киевщины.

Еще один направляется с востока Сумской области в западном направлении. Вражеская активность также обнаружена на севере Полтавской области, откуда БпЛА движется на юг.

В то же время несколько групп вражеских беспилотников замечено в районе Черноморского биосферного заповедника, откуда они направляются вглубь Одесской области. По уточненной информации, один из беспилотников уже находится на востоке Киевщины и движется в направлении столицы.

Фото: alerts.in.ua

Другие аппараты зафиксированы на востоке Черниговщины и Сумщины, также с курсом на запад.