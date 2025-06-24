Враг атаковал Харьков, повреждены гражданское предприятие и жилой дом, есть пострадавшие

Атака на Харьков в ночь на 24 июня (Фото: Харьковская областная прокуратура)

В Харькове в ночь на 24 июня прогремели взрывы, предварительно в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата.

Обновлено 06:00

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия попадания БПЛА Герань-2 по территории Салтовского и Немышлянского районов Харькова.

Обновлено 04:50

Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.

Обновлено 03:57

По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу семь шахедов. Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации — две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском. Один пострадал человек, сообщил Терехов.

Обновлено 03:07

Терехов сообщил о попадании на территорию частного дома. На данную минуту за помощью никто не обращался.

На месте попадания по гражданскому предприятию пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В сторону города еще идут вражеские беспилотники.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Известно, что взрывы произошли в Немышлянском районе города. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере три попадания. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, также под атакой вражеских беспилотников было гражданское предприятие. Последствия всех прилетов уточняются.

Силы противовоздушной обороны продолжают фиксировать активность вражеского БпЛА в воздушном пространстве над Харьковом. В городе продолжается воздушная тревога.

Городские власти призывают жителей не покидать укрытий до официального сообщения об отбое. Все профильные службы работают на местах и проверяют обстановку.