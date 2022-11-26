РФ заселила мобилизованных во все дома одного из сел Донецкой области, в Крыму развернула полигон в ландшафтном парке — сводка Генштаба 26 ноября, 19:39 Украинский военный ведет огонь из зенитной пушки возле линии фронта в Харьковской области, 11 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

РФ продолжает готовить вновь прибывших мобилизованных российских военных для участия в полномасштабной войне против Украины. В частности, на временно оккупированных территориях в Донецкой области проводят учения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 26 ноября.

Так, в Новопетриковке Великоновоселковского района проводят тактические учения для оккупантов, которые выполняют задания со стрелковым оружием. Кроме того, в Старомлиновке Донецкой области с 22 по 23 ноября во все дома гражданских заселили мобилизованных россиян.

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Как рассказали в Генштабе, во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

В оккупированных Пологах Запорожской области обнаружили место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских, которых задержали по обвинениям в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

Россия продолжает перегруппировку войск, чтобы усилить части и подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки оккупанты совершили два ракетных обстрела по гражданским объектам Днепра и четыре из РСЗО — по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях — без существенных изменений. На Слобожанском, в приграничных районах Белгородской области, РФ продолжает удерживать группировку своих войск; на Купянском — ведет активную оборону. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском, Херсонском — оккупанты обстреливали районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки атаковали пункт управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также еще один «важный объект оккупантов», заявили в Генштабе.