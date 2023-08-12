На Крымском мосту дважды за день прогремели мощные взрывы. В Сети публикуют видео работы ПВО и задымлений 12 августа, 18:18 Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В субботу, 12 августа, во временно оккупированной Керчи местные жители слышали мощные взрывы. Оккупационные власти заявляли о двух атаках на Крымский мост и сообщали о работе ПВО.

Местные Telegram-каналы и российские СМИ публиковали многочисленные видео работы ПВО и задымлений на украинском полуострове.

Впервые о взрывах возле Керчи сообщалось приблизительно в 13:00. Жители города утверждают, что их было четыре.

Видео дня

Оккупанты заявляли о работе ПВО, а движение автотранспорта по Крымскому мосту было ненадолго перекрыто. Марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждал, что была якобы сбита ракета.

Через пару часов, по данным Telegram-каналов, были слышны восемь взрывов в районе моста. Крымский мост был вновь перекрыт.

Оккупанты также пустили у моста дымовую завесу. Аксенов утверждал, что оккупанты якобы снова сбили ракету над Керченским проливом.



Ранее в этот день Минобороны страны-агрессора сообщало об атаке на Крым 20 беспилотниками, которые якобы также были сбиты.

Инфографика: NV

Незаконно построенный Крымский мост, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, несколько раз атаковали дронами.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.



Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Также в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

