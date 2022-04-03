В Славутиче начинают работать ВСУ — горсовет
В Славутиче начинают работать ВСУ (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В Славутиче начинают работать ВСУ, они будут выявлять посторонние лица и предметы.
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Об этом сообщает пресс-служба горсовета Славутича.
«Уважаемые славутичане, в городе начинают работать ВСУ по выявлению посторонних лиц и предметов. Просьба не паниковать», — сказано в сообщении.
В Минобороны заявляли, что вся Киевская область по состоянию на вечер 2 апреля освобождена от российских оккупантов.
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