В Славутиче начинают работать ВСУ — горсовет

3 апреля, 13:24
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В Славутиче начинают работать ВСУ (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Славутиче начинают работать ВСУ (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Славутиче начинают работать ВСУ, они будут выявлять посторонние лица и предметы.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Славутича.

«Уважаемые славутичане, в городе начинают работать ВСУ по выявлению посторонних лиц и предметов. Просьба не паниковать», — сказано в сообщении.

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В Минобороны заявляли, что вся Киевская область по состоянию на вечер 2 апреля освобождена от российских оккупантов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Славутич

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