В Славутиче начинают работать ВСУ — горсовет 3 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською В Славутиче начинают работать ВСУ (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Славутиче начинают работать ВСУ, они будут выявлять посторонние лица и предметы.

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Об этом сообщает пресс-служба горсовета Славутича.

«Уважаемые славутичане, в городе начинают работать ВСУ по выявлению посторонних лиц и предметов. Просьба не паниковать», — сказано в сообщении.

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