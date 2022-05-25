«Наигрались в угрозу». В Приднестровье объявили желтый уровень опасносности 25 мая, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Блокпост на окраине Тирасполя в непризнанном Приднестровье. 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Владислав Бачев)

Российские военные сообщили о желтом уровне опасности в Приднестровье. До этого в регионе был объявлен красный уровень опасности.

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Об этом сообщила руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в Приднестровском направлении государственная граница защищена и укреплена. Военные организовали надежную оборону.

«В самом Приднестровье уже наигрались в эту „угрозу“ и даже сами себе ослабили уровень „обеспокоенности“ с красного до желтого, понимая, что такие провокации не имеют никакого влияния на Украину», — сказала Наталья Гуменюк.

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