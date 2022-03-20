Оккупанты обстреливают леса Чернобыльской зоны отчуждения, чтобы спровоцировать масштабные пожары — эксперты 20 марта, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)

Российские оккупанты обстреливают леса в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года. Враг продолжает использовать ЧАЭС для военных целей.

Об этом сообщил глава ГО Европейский институт Чернобыля Валерий Коршунов.

В воскресенье, 20 марта, активно горит село Толстый Лес и лес вокруг, присутствует несколько очагов возгорания. При этом, 19 марта очаг был только один, а 17 марта его не было вовсе. Это подтверждают и снимки со спутников NASA.

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Ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения / Фото: Европейский Институт Чернобыля / Facebook

Толстый лес находится в полной изоляции и в 20−30 км от ближайших сёл. В организации уверены, что пожар появиться от подпала листвы жителями соседних сел не мог. При этом еще в ночь на 11 марта появлялось самовозгорание в селе Стечанка внутри зоны отчуждения, но из-за низкой температуры и утренней изморози, он не разгорелся и остановился.

«По нашим данным, российские оккупанты регулярно обстреливают с артиллерии, которая расположена в районе ЧАЭС, лес в зоне отчуждения, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что тактика врага — посеять панику среди населения.

Что делать в ситуации, если в зоне отчуждения вспыхнут пожары?

Не паникуйте, уровень радиации в Киеве от пожаров не повысится, возможная радиационная пыль и твердые частицы упадут задолго до Киева.

Рекомендации будут, как и для обычного смога и грязного воздуха. Надо закрыть окна, положить мокрую тряпку под раму. Не выходить без надобности на улицу.

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в 2020 году

В 2020 году пожары в Чернобыльской зоне отчуждения длились с 4 апреля по 14 апреля. Всего на территории зоны отчуждения боролись с огнем более 400 человек и почти сотня единиц техники. Три самолета и три вертолета совершили сотни вылетов и сбросили более 460 тонн воды.

Также спасателям тогда помог дождь.

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