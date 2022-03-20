Оккупанты обстреливают леса Чернобыльской зоны отчуждения, чтобы спровоцировать масштабные пожары — эксперты
Чернобыльская АЭС (Фото:ГО Європейський Інститут Чорнобиля / Facebook)
Российские оккупанты обстреливают леса в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года. Враг продолжает использовать ЧАЭС для военных целей.
Об этом сообщил глава ГО Европейский институт Чернобыля Валерий Коршунов.
В воскресенье, 20 марта, активно горит село Толстый Лес и лес вокруг, присутствует несколько очагов возгорания. При этом, 19 марта очаг был только один, а 17 марта его не было вовсе. Это подтверждают и снимки со спутников NASA.
Толстый лес находится в полной изоляции и в 20−30 км от ближайших сёл. В организации уверены, что пожар появиться от подпала листвы жителями соседних сел не мог. При этом еще в ночь на 11 марта появлялось самовозгорание в селе Стечанка внутри зоны отчуждения, но из-за низкой температуры и утренней изморози, он не разгорелся и остановился.
«По нашим данным, российские оккупанты регулярно обстреливают с артиллерии, которая расположена в районе ЧАЭС, лес в зоне отчуждения, чтобы спровоцировать пожары уровня 2020 года», — говорится в сообщении.
В организации подчеркнули, что тактика врага — посеять панику среди населения.
Что делать в ситуации, если в зоне отчуждения вспыхнут пожары?
Не паникуйте, уровень радиации в Киеве от пожаров не повысится, возможная радиационная пыль и твердые частицы упадут задолго до Киева.
Рекомендации будут, как и для обычного смога и грязного воздуха. Надо закрыть окна, положить мокрую тряпку под раму. Не выходить без надобности на улицу.
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения в 2020 году
В 2020 году пожары в Чернобыльской зоне отчуждения длились с 4 апреля по 14 апреля. Всего на территории зоны отчуждения боролись с огнем более 400 человек и почти сотня единиц техники. Три самолета и три вертолета совершили сотни вылетов и сбросили более 460 тонн воды.
Также спасателям тогда помог дождь.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.