На захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение — Галущенко

13 марта, 18:31
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ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

На Чернобыльской АЭС в воскресенье, 13 марта, возобновили электроснабжение, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Это удалось сделать благодаря специалистам НЭК Укрэнерго, украинским атомщикам и электрикам.

По словам министра, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания.

«Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», — написал Галущенко в Facebook.

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Он подчеркнул: ЧАЭС — это объект украинской энергетики, и Украине не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или восстановления электроснабжения объектов.

Галущенко считает, что «одними только подвигами энергетиков невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии» и в очередной раз обратился к Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ.

«Помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины», — заявил министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=497102542041711&id=100052259093871&show_text=true&width=500

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.

9 марта Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена из-за действий российских оккупантов, невозможно было провести ремонтные работы.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Ядерная угроза Минэнерго Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская АЭС Герман Галущенко Война России против Украины

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