На захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение — Галущенко 13 марта, 18:31 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

На Чернобыльской АЭС в воскресенье, 13 марта, возобновили электроснабжение, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Это удалось сделать благодаря специалистам НЭК Укрэнерго, украинским атомщикам и электрикам.

По словам министра, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания.

«Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», — написал Галущенко в Facebook.

Он подчеркнул: ЧАЭС — это объект украинской энергетики, и Украине не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или восстановления электроснабжения объектов.

Галущенко считает, что «одними только подвигами энергетиков невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии» и в очередной раз обратился к Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ.

«Помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины», — заявил министр.



24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.

9 марта Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена из-за действий российских оккупантов, невозможно было провести ремонтные работы.



Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.