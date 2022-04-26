Оккупанты значительно увеличили обстрелы Криворожского района — Вилкул 26 апреля, 00:49 Цей матеріал також доступний українською Снаряд от РСЗО Смерч (Фото:НВ)

Глава Криворожской областной военной администрации Александр Вилкул сообщил, что за последние сутки российские оккупанты значительно усилили обстрелы.

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Оккупанты вели огонь из РСЗО Смерч. В результате обстрелов никто не пострадал.

«Так ночью было два прилета Смерчей на околицы села Новолатовка. Сегодня обстреляны наши территории в районе Зеленодольской громады, населенных пунктов Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка и ряда других. Жертв, слава Богу, нет», — сообщил глава ОВА.

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Вилкул также отметил, что российские войска пытались возобновить атаку на Кривой Рог, но отступили, понеся потери.

«Работа по усилению всех линий нашей много эшелонированной обороны продолжается постоянно. Строятся новые оборонительные сооружения. На данный момент это уже несколько сотен оборудованных по всем правилам военной инженерии объектов. Более 100 единиц тяжелой техники работает также постоянно», — сообщил Вилкул.

24 апреля Вилкул сообщил, что российские оккупационные войска в Херсонской области формируют наступательную группу, которая в скором времени может атаковать в криворожском направлении.

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