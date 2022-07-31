В Николаеве в результате массированного обстрела со стороны РФ один человек погиб, два — получили ранения 31 июля, 10:03 Последствия вражеских обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

В Николаеве в результате массированных обстрелов со стороны войск РФ 31 июля предварительно погиб один человек, еще два — получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА.

Отмечается, что Николаев подвергся массированным обстрелам ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00. В результате обстрелов также был поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Повреждены жилые дома.

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На местах «прилетов» возникло несколько пожаров — загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки. Подробная информация уточняется.

Такое сообщается, что в Николаевском районе вчера, 30 июля, около 16:30 в результате вражеских обстрелов садового общества в с. Лупарево Галицыновской общины загорелся дачный дом. Пострадавших нет.

В Баштанском районе вчера, 30 июля, ориентировочно в 15.00 были обстрелы за пределами с. Красная Долина Широковского общества. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под постоянным вражеским огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавили в ОВА.



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