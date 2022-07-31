«Самый сильный за все время». Николаев подвергся массированному обстрелу — мэр 31 июля, 07:09 Оккупанты обстреляли Николаев, 12 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Сегодня, 31 июля, российские войска обстреляли Николаев. Взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома», — написал он.

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По словам мэра, на местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели.



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