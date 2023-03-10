Танк в огороде

Поселок Великая Дымерка Киевской области был оккупирован 23 дня в начале российского вторжения, однако повседневная жизнь сюда вернулась значительно быстрее, чем можно было бы ожидать. Местная семья Семиногов, которая воспитывает троих детей, потеряла дом в результате российского вторжения, однако их огород стал настоящим символом несокрушимости. Оставленный здесь корпус уничтоженного российского танка, который принес смерть и разрушения в Великую Дымерку, не помешал семье засадить свой огород свеклой, капустой и другими овощами. Сначала, говорят хозяева, технику не убрали вовремя, а потом уже они не хотели потерять урожай из-за демонтажных работ. Фотографии этого участка, где жизнь победила войну, разошлись сначала в украинских соцсетях, а затем и по миру, благодаря корреспондентам Reuters и АР.