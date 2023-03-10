24 августа 2023-го исполняется не только 32 года со дня провозглашения Независимости Украины, но и полтора года с тех пор, как Россия начала варварскую и геноцидную полномасштабную войну против украинцев. Все это время сопротивление Украины опирается на невероятную стойкость и преданность ее Вооруженных Сил. В то же время несокрушимость всей страны иногда проявляет себя в неожиданных символах.
NV напоминает о некоторых из таких символов несокрушимости, уже вписанных в историю войны с Россией.
Надо выдержать все, потому что ничего не вернешь. Обязательно будет мир, я 70 лет прожила — и еще столько же проживу
И хотя это небольшой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории!
Новая, современная, более мощная и технологичная — такой мы с командой видим Мрию. Это проект нового будущего Украины. Это также толчок для развития науки и производств, украинской авиастроительной отрасли в целом. Это развитие технологий и компетенций самих конструкторов
Когда я увидел простреленный памятник Тарасу Шевченко, но который продолжал стойко стоять, я увидел в этом определенный символизм сопротивления рашизму