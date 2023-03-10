БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ.
Восемь символов несокрушимости Украины за полтора года большой войны с РФ

24 августа 2023-го исполняется не только 32 года со дня провозглашения Независимости Украины, но и полтора года с тех пор, как Россия начала варварскую и геноцидную полномасштабную войну против украинцев. Все это время сопротивление Украины опирается на невероятную стойкость и преданность ее Вооруженных Сил. В то же время несокрушимость всей страны иногда проявляет себя в неожиданных символах.

NV напоминает о некоторых из таких символов несокрушимости, уже вписанных в историю войны с Россией.

Кухонный шкафчик и петушок из Бородянки

Один из знаковых символов несокрушимости Украине подарил город Бородянка Киевской области, который подвергся сокрушительным авиабомбардировкам российской авиации. После его деоккупации в апреле 2022 года корреспондентка Громадського Елизавета Серватинская сделала фото, которое стало вирусным в соцсетях. На нем — стена разрушенной авиабомбой многоэтажки, где над пропастью от взрыва чудом удержался деревянный кухонный шкафчик. Уцелела не только посуда внутри него, но и керамический петушок на самом шкафчике — изделие Васильковского майоликового завода (ныне Васильковская майолика).
Фото: maidanmuseum
Держимся, как шкафчик”,— призывали друг друга украинцы, тогда как художники и графики зафиксировали этот призыв в многочисленных вариациях с изображением шкафчика. “Петушок из Бородянки” стал символом невероятной стойкости в условиях, когда уничтожено все вокруг. Впоследствии художница из Харькова Валерия Полянскова подарила именно таких петушков Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому во время их прогулки по центру Киева.
Фото: FB - Liera Polianskova
Журналисти ТСН нашли и Надежду Сватко — владелицу разрушенной «квартиры со шкафчиком», которая пережила российскую бомбардировку, потому что пряталась в подвале соседней многоэтажки. Надежда Дмитриевна с семьей поселилась в доме в Бородянке в 1985 году, как только его построили. Авария на ЧАЭС унесла жизнь ее мужа, потом умер старший сын, а несколько лет назад не стало и младшего. Впрочем, внезапно став известной на всю Украину из-за своего «несокрушимого» петушка, женщина поделилась с украинцами оптимистической установкой:

Надо выдержать все, потому что ничего не вернешь. Обязательно будет мир, я 70 лет прожила — и еще столько же проживу

Сейчас легендарный шкафчик находится в фондах Национального музея Революции Достоинства.

Танк в огороде

Поселок Великая Дымерка Киевской области был оккупирован 23 дня в начале российского вторжения, однако повседневная жизнь сюда вернулась значительно быстрее, чем можно было бы ожидать. Местная семья Семиногов, которая воспитывает троих детей, потеряла дом в результате российского вторжения, однако их огород стал настоящим символом несокрушимости. Оставленный здесь корпус уничтоженного российского танка, который принес смерть и разрушения в Великую Дымерку, не помешал семье засадить свой огород свеклой, капустой и другими овощами. Сначала, говорят хозяева, технику не убрали вовремя, а потом уже они не хотели потерять урожай из-за демонтажных работ. Фотографии этого участка, где жизнь победила войну, разошлись сначала в украинских соцсетях, а затем и по миру, благодаря корреспондентам Reuters и АР.
Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS
К семье регулярно наведываются журналисты: ржавый танк до сих пор остается на огороде Семиногов, которым пришлось снимать новое жилье в Великой Дымерке вместо разрушенного собственного. Иностранные волонтеры натолкнули детей семьи на идею разрисовывать в желто-голубые цвета и продавать на онлайн-аукционах фрагменты танка. По состоянию на осень прошлого года, семья собрала таким образом несколько тысяч долларов на нужды ВСУ.

«Желтая кухня» в Днепре

Удар российской ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре 14 января 2023-го стал одним из самых страшных военных преступлений России с начала вторжения. Тогда в результате атаки, произошедшей в выходной день, погибли 46 человек (среди них трое детей), были ранены почти 80, среди них 13 детей.Среди тех, чью жизнь забрал удар РФ, был и тренер по боксу Михаил Кореновский, который находился в своей квартире. Его семья — жена и две дочери — спаслись чудом, поскольку на момент взрыва уже вышли на улицу на прогулку. Кореновский, который только что вернулся домой после соревнований, должен был вскоре присоединиться к ним, но не успел.

В результате попадания ракеты многоэтажка потеряла часть стен, и вся Украина увидела теплую и уютную «желтую кухню» семьи Кореновских.
Фото: Ян Доброносов, Телеграф
В ней уцелела мебель и даже тарелка с яблоками на столе осталась нетронутой. Впоследствии в сети обнародовали архивное видео дня рождения одной из дочерей Михаила Кореновского, который семья праздновала на этой кухне. Фотографии, хотя и трагические, стали олицетворением жизни, которую пытается разрушить Россия в Украине своими варварскими атаками — и которую защищают на фронте украинские защитники.

Патч Залужного
с Беби Йодой

Искренность и непосредственность, которую демонстрирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время своих немногочисленных публичных появлений, уже полтора года является одним из самых надежных источников веры в ВСУ для украинцев. В июне 2023 года украинских пользователей соцсетей умилил и восхитил необычный ««шеврон» на форме Залужного — патч-нашивка с изображением «малыша Йоды», или Грогу, персонажа телесериала “Мандалорец” по мотивам киновселенной “Звездные войны”.
Фото: Генштаб ЗСУ
Мастер-джедай Йода, к расе которого принадлежит Грогу, был центральным и ключевым героем оригинальной трилогии и трилогии приквелов “Звездные войны”, одним из самых могущественных джедаев в истории. Оригинальную нашивку заметили на бронежилете Залужного в видео с главнокомандующим ВСУ, которое появилось на фоне предыдущих многочисленных лживых заявлений российской пропаганды о якобы ранении и исчезновении Залужного. Тогда соцсети взорвались шутками, противопоставляя руководителям РФ и оккупационной армии несокрушимые украинские «силы добра» во главе с главнокомандующим ВСУ и «малышом Йодой».

Пес Патрон

Патрон, пес-сапер и талисман черниговских пиротехников ГСЧС Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ быстро снискал славу любимца всей Украины. Только за первый месяц большой войны пес в собственном «рабочем» бронежилете помог обнаружить более 90 взрывных устройств, установленных оккупантами. В дальнейшем же Патрон стал не только символом сопротивления Украины, но и настоящей дипломатической звездой, популярность которой конвертируется в помощь для разминирования украинских территорий. Он участвует в официальных церемониях с участием иностранных гостей Украины, а также помогает восстанавливаться украинским детям, пострадавшим из-за агрессии РФ.
Фото: instagram/patron_dsns
Пес Патрон имеет собственную страницу в Instagram (более 400 тыс. подписчиков) и YouTube-канал Patron the Dog (130 тыс. подписчиков) с тематическим анимационным сериалом, который был создан при поддержке USAID и в партнерстве с ЮНИСЕФ. Патрон является официальным символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины. Он также стал первой собакой в истории с титулом Пес доброй воли от ЮНИСЕФ, а на Каннском фестивале в 2022 году получил специальную награду Palm Dog Award. Владелец Патрона, майор службы гражданской защиты Михаил Ильев, был награжден орденом За мужество III степени, а сам пес имеет собственную медаль За преданную службу.

Украинский флаг на острове Змеиный

С тех пор, как 24 февраля 2022 года украинские защитники отправили по известному курсу «русский военный корабль», угрожавший пограничникам на острове Змеиный, этот маленький кусочек суши в 120 км от Одессы держит марку несокрушимого символа для украинцев и проклятия для оккупантов. Крейсер Москва сейчас лежит на дне Черного моря, тогда как Змеиный свободен уже более года.
7 июля 2022 года украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове. Год спустя, на 500-й день большой войны с РФ (8 июля 2023 г.) Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров, почтив память всех павших героев и поблагодарив всех, кто сражается ради Украины. Зеленский подчеркнул, поставив подпись на знаке с названием острова:

И хотя это небольшой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство, что Украина вернет себе каждую часть своей территории!

12 августа 2023-го, за две недели до Дня независимости Украины, был установлен новый пограничный знак на Змеином — предыдущий уничтожили россияне во время оккупации острова. И хотя россияне продолжают сбрасывать авиабомбы на Змеиный отсутствие вражеских войск на нем является одним из важнейших достижений за 36 месяцев войны, неоднократно подчеркивали в Минобороны. «Без восстановления контроля за островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили», — отмечал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Самолет Мрия

Единственный и самый большой в мире самолет Ан-225 Мрия так и не успел безопасно покинуть Украину до начала полномасштабного вторжения РФ, что сейчас является предметом отдельного расследования. Самолет, уничтоженный в результате российских ударов по аэропорту Гостомель, стал одной из крупнейших инфраструктурных потерь Украины — и мучительным напоминанием о том, какую дорогую цену платит Украина за сопротивление российской агрессии.

В то же время, дальнейшая судьба Мрии стала скорее символом борьбы и выносливости Украины в самых тяжелых условиях. Как рассказал DW заместитель гендиректора ГП Антонов Максим Саноцкий, с разрушенного самолета удалось снять и отремонтировать три двигателя. Два из них уже работают на других антоновских самолетах Руслан Ан-124−100 — пять таких самолетов сейчас базируются в аэропорту немецкого Лейпцига. Все эти Русланы регулярно выполняют транспортные рейсы в интересах Украины и стран НАТО, поэтому сердце Мрии продолжает биться ради украинской авиации и обороны. Удалось спасти и часть другого оборудования. По состоянию на август 2023 года, специалисты ГП Антонов продолжали демонтировать уцелевшие детали с Ан-225, которые можно задействовать в дальнейшем.
Фото: Wikimedia Commons
Кроме того, с момента уничтожения самолета продолжается дискуссия о целесообразности постройки новой Мрии. Часть профильных экспертов считают такую идею нереальной и ненужной (за годы независимости Украина так и не достроила второй экземпляр самолета, фюзеляж которого со времен распада СССР десятилетиями хранился на заводе им. Антонова) В то же время Владимир Зеленский весной 2022 года высказывал мнение, что идея восстановления такого самолета — «это вопрос имиджа нашего государства и вопрос памяти обо всех прекрасных профессиональных летчиках, погибших на этой войне». Весной 2023 года Евгений Гаврилов, и.о. генерального директора ГП Антонов, назвав восстановление Мрии одной из приоритетных инициатив предприятия. Гаврилов отметил:

Новая, современная, более мощная и технологичная — такой мы с командой видим Мрию. Это проект нового будущего Украины. Это также толчок для развития науки и производств, украинской авиастроительной отрасли в целом. Это развитие технологий и компетенций самих конструкторов

Тарас Шевченко: памятник в Бородянке и «пророчество» в Балаклее

20 августа 2023 года награждение нынешних лауреатов Шевченковской премии провели в очень символическом месте: возле памятника поэту в Бородянке, простреленного во время российской оккупации города. Этот бюст Шевченко, лоб которого пробил осколок, стал одним из самых мощных символов в начале полномасштабной войны РФ.  Эмоции всех украинцев выразил глава Шевченковского комитета Евгений Нищук:

Когда я увидел простреленный памятник Тарасу Шевченко, но который продолжал стойко стоять, я увидел в этом определенный символизм сопротивления рашизму

Фото: Український центр безпеки та співпраці
Пророческие слова поэта, наследие которого имело чрезвычайное влияние на развитие украинского национального движения, неожиданно напомнили о себе и во время блестящего контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года. Когда в сентябре украинские военные освободили Балаклею и снимали плакаты с российскими флагами на билбордах, под одним из них появился отрывок из шевченковской поэмы Кавказ:

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!
Видео эмоционального момента стало одним из самых известных во время освобождения Харьковщины, поддержав надежды всей Украины на дальнейшее изгнание российских оккупантов.

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