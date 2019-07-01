В Черниговской области в ДТП погибла волонтер Марина Шеремет Сегодня, 10:29 1938 Цей матеріал також доступний українською Марина Шеремет/Facebook Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда Марина Шеремет/Facebook

В Черниговской области в районе села Носовка произошло ДТП, в котором погибла волонтер Марина Шеремет, ее супруг находится в реанимации.

Об этом сообщает активист Тимур Кобзар в Facebook.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

Марина Шеремет погибла на месте, ее супруга Максима доставили в больницу с тяжелыми травмами, сейчас он находится в реанимации.

Причины аварии устанавливает полиция.

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Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда, который оказывал помощь детям в Луганской и Донецкой областях и внутренне перемещенным лицам.