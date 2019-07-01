В Черниговской области в ДТП погибла волонтер Марина Шеремет
В Черниговской области в районе села Носовка произошло ДТП, в котором погибла волонтер Марина Шеремет, ее супруг находится в реанимации.
Об этом сообщает активист Тимур Кобзар в Facebook.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.
Марина Шеремет погибла на месте, ее супруга Максима доставили в больницу с тяжелыми травмами, сейчас он находится в реанимации.
Причины аварии устанавливает полиция.
Марина Шеремет была основательницей благотворительного фонда, который оказывал помощь детям в Луганской и Донецкой областях и внутренне перемещенным лицам.