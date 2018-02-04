В Днепре в ДТП погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский

В воскресенье, 4 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский.

Об этом сообщает donbass.ua.

Леонид ранее жил в Донецке и был дизайнером одежды. При поддержке Михаила Воронина он открыл свое аталье. Также он выпустил коллекцию одежды своей ТМ Menstown.

Вместе со своей женой он начал помогать украинской армии на блокпостах. Через некоторое время на него написала донос 19-летняя дочь партнерши по ателье и он 4 дня пробыл в заключении в здании СБУ, где его допрашивал следователь из РФ. После этого он выехал в Днепр.

Краснопольский также шил одежду, бронежилеты и рюкзаки для бойцов АТО. Кроме того, он открыл интернет-магазин hunta.in.ua, в котором продавал аксессуары и футболки с украинской символикой.

О смертельной аварии, в которой погиб волонтер, пишет местное издание Информатор. Автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

Вследствие удара левая сторона кузова "корейца" была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

О гибели волонтера сообщила также его жена Ольга на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк.