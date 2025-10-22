Правительство упростило закупку дронов и средств РЭБ для фронта — Шмыгаль

22 октября, 20:37
Кабмин упростил порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей (Фото: REUTERS/Inna Varenytsia)

Украинское правительство упростило для воинских частей порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в среду, 22 октября.

«Отныне воинские части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие — электродвигатели, аккумуляторы и другие унифицированные комплектующие — без бюрократических препятствий», — написал Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что до сих пор для продажи компонентов дронов и РЭБ поставщики должны были собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие. Однако после принятия Кабмином соответствующих изменений эти преграды снимаются.

«Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БпЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность Сил обороны», — добавил министр.

В июне постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал, что Кабмин внес изменения в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей.

Изменения предусматривали, что приемка беспилотных систем и средств РЭБ может осуществляться без привлечения представительств государственного заказчика. Основанием для такой приемки является предоставленный исполнителем государственного контракта (договора) сертификат качества на каждую единицу товара, гарантирующий заявленные производителем параметры и характеристики, качество, безопасность и техническое состояние продукции.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Кабинет министров Украины Беспилотники РЭБ Война России против Украины Дроны Денис Шмыгаль правительство Кабмин

Поделиться:

