Врачи удалили из тела военного неразорвавшуюся гранату ВОГ — фото

9 января, 17:06
Поделиться:
Операцию по удалению гранаты проводили в присутствии саперов (Фото:Ганна Маляр / Facebook)

Операцию по удалению гранаты проводили в присутствии саперов (Фото:Ганна Маляр / Facebook)

Военные медики удалили из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ. Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Операцию провел один из опытнейших хирургов ВСУ Андрей Верба. Так как граната могла в любой момент детонировать, ее удалили без электрокоагуляции. На операции присутствовали двое саперов, которые страховали безопасность медперсонала.

Видео дня

Читайте также:
Раненых довозят кто-чем. Как работает полевая медицинская помощь и эвакуация — видео

«Это шок. Приятный. Не каждое ранение в области сердца смертельно! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего… Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление», — написала Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2357229987769363

В апреле украинские медики спасли военнослужащего с пулей в сердце. Он два дня раненый добирался по лесу в направлении Житомирской области, откуда его эвакуировали в Феофанию.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная медицина Хирургическая операция Военный медик Гранаты Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X