Врачи удалили из тела военного неразорвавшуюся гранату ВОГ — фото 9 января, 17:06 Операцию по удалению гранаты проводили в присутствии саперов (Фото:Ганна Маляр / Facebook)

Военные медики удалили из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ. Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Операцию провел один из опытнейших хирургов ВСУ Андрей Верба. Так как граната могла в любой момент детонировать, ее удалили без электрокоагуляции. На операции присутствовали двое саперов, которые страховали безопасность медперсонала.



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«Это шок. Приятный. Не каждое ранение в области сердца смертельно! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего… Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление», — написала Маляр.



В апреле украинские медики спасли военнослужащего с пулей в сердце. Он два дня раненый добирался по лесу в направлении Житомирской области, откуда его эвакуировали в Феофанию.