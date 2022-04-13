Украинский военный выжил после серьезного ранения и два дня шел по лесу с пулей в сердце
Раненый военный два дня шел по лесу в поисках помощи (Фото:Pravda Gerashchenko)
Медикам из Феофании удалось спасти жизнь украинского военного, который два дня блуждал по лесу с пулей в сердце.
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Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.
«Российские оккупанты взяли в плен и расстреляли 20-летнего бойца Владимира Гордиенко, но ему удалось спастись. Два дня он раненый добирался по лесу в направлении Житомирской области, откуда его эвакуировали в Феофанию. Там провели уникальную операцию и, не останавливая сердце, достали из него пулю! Операция прошла настолько успешно, что уже на следующий день парень встал на ноги», — написал он, обнародовав фото бойца.
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