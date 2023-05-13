Роспропаганда заявила о ранении депутата Госдумы во время удара по Луганску 13 мая, 03:08 Виктор Водолацкий, скорее всего, был ранен уже после обстрела (Фото:OSINTdefender/Twitter)

Российская пропаганда заявила, что во время ракетного удара по оккупированному Луганску был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Пропагандисты утверждают, что Водолацкий прибыл в Луганск 12 мая, где оккупанты праздновали так называемый "день республики".

Впрочем, OSINT исследователи утверждают, что Водолацкий прибыл в здание, которое было обстреляно ракетами для записи пропагандистского заявления.

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Вероятно, депутат либо сфальсифицировал свое ранение, либо получил незначительные травмы уже на месте.

12 мая в Луганске "крылатые ракеты" поразили по меньшей мере две цели. Город расположен более чем в 80 км от линии фронта.