Роспропаганда заявила о ранении депутата Госдумы во время удара по Луганску

13 мая, 03:08
Поделиться:
Виктор Водолацкий, скорее всего, был ранен уже после обстрела (Фото:OSINTdefender/Twitter)

Виктор Водолацкий, скорее всего, был ранен уже после обстрела (Фото:OSINTdefender/Twitter)

Российская пропаганда заявила, что во время ракетного удара по оккупированному Луганску был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Пропагандисты утверждают, что Водолацкий прибыл в Луганск 12 мая, где оккупанты праздновали так называемый "день республики".

Впрочем, OSINT исследователи утверждают, что Водолацкий прибыл в здание, которое было обстреляно ракетами для записи пропагандистского заявления.

Видео дня

Вероятно, депутат либо сфальсифицировал свое ранение, либо получил незначительные травмы уже на месте.

12 мая в Луганске "крылатые ракеты" поразили по меньшей мере две цели. Город расположен более чем в 80 км от линии фронта.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганск Госдума Госдума РФ Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X