В оккупированном Луганске произошли взрывы, поднялся столб черного дыма — видео

12 мая, 19:27
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Масштабный пожар в Луганске 12 мая 2023 года (Фото:скриншот видео / Артюх / Telegram)

Масштабный пожар в Луганске 12 мая 2023 года (Фото:скриншот видео / Артюх / Telegram)

В оккупированном Луганске в пятницу, 12 апреля, прозвучали взрывы. Об этом сообщает Суспільне Донбасс со ссылкой на местных жителей.

Обновлено в 20:10. OSINT-аналитики GeoConfirmed подтвердили, что в Луганске «крылатые ракеты» поразили минимум две цели. Город расположен более чем в 80 км от линии фронта.

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1657069877914370063

Они также подтвердили пожар на заводе Полипак.

Видео дня

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1657069883220283393
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1657069887385108480

На фото, опубликованных местными Telegram-каналами, виден высокий столб черного дыма. По версии каналов, взрыв мог произойти на заводе.

Позже Shot сообщил, что в Луганске после обстрела якобы горит машиностроительный завод 100, на территории которого сейчас находится производитель химикатов Полипак.

Журналист Денис Казанский утверждает, что пожар начался на складах горюче-смазочных материалов и местной нефтебазе.

Причина взрыва пока не известна, но представители террористической группировки «ЛНР» и пропагандисты уже пожаловались на «обстрел ракетой с дальностью полета 150 км».

11 мая телеканал CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow, способных поражать цели на дистанции более 250 км.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он подчеркнул, что Украина имеет право защищать себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.

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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат 12 мая заявил, что информация о прибытии в Украину ракет Storm Shadow официально еще не поступала.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганск Оккупированные территории Война России против Украины

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