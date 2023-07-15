Получили 42 тысячи. Во Львовской области на взятке задержали заместителя мэра и главного коммунальщика 15 июля, 14:58 На взятке поймали заместителя одного из мэров во Львовской области и директора КП (Фото:Офис Генпрокурора)

Во Львовской области во время получения взятки задержали заместителя одного из городских голов и директора коммунального предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые требовали «откат» от частного предпринимателя. Он занимался поставкой песка на заказ коммунального предприятия, находящегося в подчинении городского совета.

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Чиновники обещали способствовать выполнению условий заключенного договора и оплате за поставленный песок. А также говорили, что не будут создавать искусственных требований по цвету и качеству песка, которые фактически не были предусмотрены договором.

В целом чиновники получили от предпринимателя 42 тысячи гривен взятки: по 21 тысяче гривен каждый. Правоохранители задержали обоих во время получения ранее оговоренной части от этой суммы.