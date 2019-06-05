Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

ВНО по истории Украины: на тестирование не пустили более 100 человек

Вчера, 09:28
Цей матеріал також доступний українською
ВНО по истории Украины: на тестирование не пустили более 100 человек - фото

УЦОКО

История Украины является обязательным предметом ВНО

Во Внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 222 615 человек.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, 102 человека не смогли попасть в пункты для тестирования.

41 из них опоздал на ВНО, еще 61 абитуриент не смог предъявить всех обязательных документов.

В УЦОКО отметили, что, если абитуриенты не смогли принять участие в ВНО по независящим от них причинам, есть возможность принять участие в дополнительной сессии.

Накануне абитуриенты сдавали обязательное тестирование по истории Украины.

Теги:   УЦОКО История Украины ВНО

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 07:11

img
Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео
Компании/Рынки

Сегодня, 11:47

img
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12270
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10968
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9143