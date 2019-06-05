ВНО по истории Украины: на тестирование не пустили более 100 человек Вчера, 09:28 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО История Украины является обязательным предметом ВНО УЦОКО

Во Внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 222 615 человек.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, 102 человека не смогли попасть в пункты для тестирования.

41 из них опоздал на ВНО, еще 61 абитуриент не смог предъявить всех обязательных документов.

В УЦОКО отметили, что, если абитуриенты не смогли принять участие в ВНО по независящим от них причинам, есть возможность принять участие в дополнительной сессии.

Накануне абитуриенты сдавали обязательное тестирование по истории Украины.