Абитуриенты сдают ВНО по истории Украины 4 июня, 09:35 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО В Украине проходит ВНО по истории УЦОКО

Во вторник, 4 июня, более 230 тысяч абитуриентов будут сдавать внешнее независимое оценивание по истории Украины.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Сам тест начнется в 11:00.



Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, приглашения-пропуска.

Абитуриентам также советуют взять на тестирование несколько ручек с чернилами синего цвета и бутылку с питьевой водой.

С 21 мая по 13 июня в Украине проходит внешнее независимое оценивание. Участники тестирования для поступления в вузы должны сдать два обязательных предмета — украинский язык и литературу, историю Украины или математику и третий предмет по выбору.

