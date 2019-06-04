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Абитуриенты сдают ВНО по истории Украины

4 июня, 09:35
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Абитуриенты сдают ВНО по истории Украины - фото

УЦОКО

В Украине проходит ВНО по истории

Во вторник, 4 июня, более 230 тысяч абитуриентов будут сдавать внешнее независимое оценивание по истории Украины.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Сам тест начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, приглашения-пропуска.

Абитуриентам также советуют взять на тестирование несколько ручек с чернилами синего цвета и бутылку с питьевой водой.

С 21 мая по 13 июня в Украине проходит внешнее независимое оценивание. Участники тестирования для поступления в вузы должны сдать два обязательных предмета — украинский язык и литературу, историю Украины или математику и третий предмет по выбору.

Теги:   История Украины ВНО

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