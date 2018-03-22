Власти Львова решили окончательно отказаться от маршруток

Спустя пять лет во Львове окончательно исчезнут маршрутки, вместо них будут курсировать автобусы

В четверг, 22 марта, депутаты Львовского городского совета поддержали электронную петицию об отказе от маршрутных такси и переходе на электротранспорт и крупногабаритные автобусы.

Согласно постановлению, срок реализации полного отказа от маршруток будет продлен до пяти лет вместо двух, как было предложено в петиции.

В результате Львов через пять лет должен перейти на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику.

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В ближайшее время мэрия должна подготовить дорожную карту по реализации проекта.

Напомним, что 13 марта транспортная депутатская комиссия Львовского городского совета поддержала петицию о полном отказе от маршруток в пользу электротранспорта и автобусов.