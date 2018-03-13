Во Львове поддержали идею отказа от маршруток

Во вторник, 13 марта, транспортная депутатская комиссия Львовского городского совета поддержала петицию о полном отказе от маршруток в пользу электротранспорта и автобусов.

Как сообщает Zaxid.net, транспортная комиссия учла замечания к петиции, согласно которым переход на электротранспорт и большие автобусы необходимо продлить не два, а на пять лет.

Окончательное решение об отказе от малогабаритных автобусов должно быть принято на сессии Львовского горсовета.

Согласно петиции, во Львове электротранспорт и крупногабаритные автобусы будут курсировать по четко определенному графику, на остановках установят электронные табло с временем прибытия транспорта. Общественный транспорт должны обустроить пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью.

Напомним, что Тернопольский городской совет пообещал разорвать договоры с частными перевозчиками, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров маршрутками и не выполняют условий договора.