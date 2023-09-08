Зеленский включил в состав Ставки нового министра обороны Умерова и исключил Резникова

8 сентября, 21:50
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Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главу Минобороны Рустема Умерова.

Указ № 572/2023 опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский постановил включить в состав Ставки Рустема Умерова, который ранее был назначен Министром обороны Украины.

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Также из состава Ставки был выведен Алексей Резников.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

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Еще один важный момент. Что означает назначение Умерова министром обороны

6 сентября Верховная Рада назначила Умерова министром обороны. За день до этого парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Рустем Умеров Ставка верховного главнокомандующего

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