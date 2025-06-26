Военные ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Из российского плена вернулись украинские защитники

В Украину из российского плена вернули военных Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 июня.

Как отметил президент, большинство из возвращенных бойцов находились в плену с 2022 года.

Фото: Зеленский / Официальный / Telegram

Фото: Зеленский / Официальный / Telegram

«Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом», — написал Зеленский в Telegram.

20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор Россия проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме этого, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего, по данным Координационного штаба, передали около 6057 тел.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщал, что количество людей, возвращенных из российских застенков, не раскрывается, поскольку любые комментарии влияют на процесс.

Он также отмечал, что Украина и Россия будут осуществлять столько этапов обмена военнопленными, сколько потребуется для выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.