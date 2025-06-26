В Коордштабе объяснили, сколько еще будут продолжаться обмены пленными с Россией
Обмен пленными 1000 на 1000, май 2025 года (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)
Украина и Россия будут осуществлять столько этапов обмена военнопленными, сколько потребуется для выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.
Об этом в четверг, 26 июня, Суспільному сообщил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
Он подчеркнул, что процесс обмена продолжается, и сейчас речь идет о нескольких категориях — в частности, молодых защитников в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных.
«В конце задача Украины выйти по формуле всех на всех об общем количестве пленных. Поэтому это процесс, мы здесь не говорим, что вот до понедельника, но вы видите, что процесс продолжается, и переговоры продолжаются, и в ближайшее время будут хорошие новости», — отметил Юсов.
Кроме того, по его словам, постоянно ведутся переговоры и по возвращению тел погибших воинов.
«В плановом порядке продолжаются переговоры и будут осуществляться и репатриационные мероприятия. Наши герои должны возвращаться домой и со щитом, и на щите также», — подчеркнул Юсов
20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.
Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего было передано, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.
Юсов сообщал, что количество людей, возвращенных из российских застенков, не раскрывается, так как любые комментарии влияют на процесс.